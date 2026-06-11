Le mini-guide ultime de la numérologie

Le guide complet pour décrypter votre thème numérologique Les nombres montrent que rien n'est dû au hasard. Par l'analyse du prénom, du nom et de la date de naissance, la numérologie révèle la personnalité, le potentiel et éclaire le parcours de vie. Ce mini-guide complet, co-écrit par deux experts, vous permet de : - Décrypter votre destin : chemin de vie, grille d'inclusion, dettes karmiques, forces, blocages... - Anticiper les tournants clés de votre vie : cycles secondaires, années personnelles, périodes favorables pour décider et agir au bon moment... - Comprendre vos fonctionnements et transformer vos relations. - Passer à l'action avec des exercices simples, des méthodes de calcul et des exemples concrets. Richard Albacete et Sonia Jouini sont formateurs en numérologie depuis 20 ans et ont fondé l'Ecole de numérologie et de tarot.