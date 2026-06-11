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Autriche

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Le guide de référence pour organiser votre voyage de rêve en Autriche ! Lonely Planet, l'éditeur n°1 de guides de voyage dans le monde. Ce guide tout en couleur vous accompagne dans votre voyage pour découvrir les incontournables de l'Autriche et sortir des sentiers battus. De Vienne à Salzbourg, découvrez tous les trésors repérés par nos auteurs sur le terrain. Les sites incontournables d'un voyage en Autriche : la route du Grossglockner, les palais impériaux de Vienne, la forteresse de Hohensalzburg, les cafés de Vienne, la randonnée du Pinzgauer Spaziergang, le festival de Salzbourg, la grotte de glace de Eisriesenwelt... Des conseils d'experts Lonely Planet mis à jour régulièrement : les meilleures adresses (restaurants, cafés, hôtels), des recommandations pratiques pour organiser son voyage... Les plus belles expériences à vivre en Autriche pour un voyage hors du commun : des activités et sorties originales avec toutes les informations nécessaires et les astuces pour les réaliser au mieux. Des sélections d'itinéraires thématiques à pied, à vélo ou en voiture, mais aussi des itinéraires régionaux pour découvrir le meilleur de l'Autriche, en toute saison, quel que soit le temps ou le budget disponible. Un focus complet sur les activités de plein air à faire en Autriche, avec une attention particulière portée sur la randonnée, mais aussi le vélo, le ski et autres sports d'hiver. Plus de 70 cartes et plans clairs de l'Autriche et de ses villes principales pour repérer les sites en un coup d'oeil et organiser ses déplacements. Avec aussi un plan détachable de Vienne avec le plan des transports pour comprendre la ville en un coup d'oeil. Ce guide propose également des informations pour voyager responsable et avec des enfants, ainsi que des chapitres thématiques sur la vie des habitants, l'histoire et les traditions de l'Autriche. Un guide clair et synthétique pour construire facilement son voyage et vivre des expériences inoubliables en Autriche, au plus près des habitants.

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Chez Lonely Planet

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Auteur

Lonely Planet, Planet Lonely

Editeur

Lonely Planet

Genre

Autriche

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Autriche

Lonely Planet, Planet Lonely

Paru le 11/06/2026

400 pages

Lonely Planet

21,50 €

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