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Vancouver En quelques jours 4ed

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Toutes les clés pour découvrir Vancouver avec Lonely Planet Un guide tout en couleurs, concis et ultra pratique pour découvrir Vancouver, la cosmopolite capitale de la Colombie-Britannique, au Canada. Le quartier de Gastown, berceau de la ville, Chinatown, l'un des plus importants quartiers chinois d'Amérique du Nord, le front de mer, le Stanley Park, le marché couvert de l'île de Granville... tous les sites majeurs décryptés et des clés pour découvrir des lieux insolites ou méconnus. Un découpage de la ville par quartiers avec, pour chacun, un focus sur les sites à voir, les meilleures adresses pour se restaurer, prendre un verre, sortir, visiter ou faire du shopping. Des suggestions de balades et des itinéraires thématiques : les microbrasseries, les cafés de Commercial Dr, Main St et ses boutiques branchées, le sentier suspendu du Capilano Bridge Park, les boutiques et ateliers d'artisans de l'île Granville. Les parcs, les plages, les balades sur les berges et les sorties en kayak ou en paddle pour profiter de l'incroyable cadre maritime de la ville, au bord du détroit de Géorgie. Des sections ciblées et des interviews pour découvrir Vancouver comme un habitant. De nombreuses cartes et un plan détachable avec les principaux sites, un index des rues et un plan des transports pour faciliter vos déplacements.

Par Planet Lonely
Chez Lonely Planet

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Auteur

Planet Lonely

Editeur

Lonely Planet

Genre

Amériques

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Vancouver En quelques jours 4ed

Planet Lonely

Paru le 11/06/2026

160 pages

Lonely Planet

10,99 €

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