Il était une fois Aristide, un bien élégant dauphin à la peau couleur ardoise. Aristide était tout jeune et apprenait chaque jour de nouvelles leçons sur les océans : les petits poissons à chasser, les grands requins à éviter, les bateaux à accompagner, les côtes à longer. Mais Aristide sait- il demander pardon et pardonner ? Une Parole pour grandir : des contes charmants et profonds, pour faire réfléchir les plus jeunes aux valeurs de l'Evangile.