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Aristide

Dominique Pérot-Poussielgue, Anastasia Wessex

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Il était une fois Aristide, un bien élégant dauphin à la peau couleur ardoise. Aristide était tout jeune et apprenait chaque jour de nouvelles leçons sur les océans : les petits poissons à chasser, les grands requins à éviter, les bateaux à accompagner, les côtes à longer. Mais Aristide sait- il demander pardon et pardonner ? Une Parole pour grandir : des contes charmants et profonds, pour faire réfléchir les plus jeunes aux valeurs de l'Evangile.

Par Dominique Pérot-Poussielgue, Anastasia Wessex
Chez Editions Emmanuel

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Auteur

Dominique Pérot-Poussielgue, Anastasia Wessex

Editeur

Editions Emmanuel

Genre

Eveil de la foi

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Aristide

Dominique Pérot-Poussielgue, Anastasia Wessex

Paru le 11/06/2026

46 pages

Editions Emmanuel

14,00 €

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Scannez le code barre 9782384334728
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