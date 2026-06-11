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#Roman jeunesse

Les filles du Koala NE 4

Claire Fauvel, Isabelle Stock

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Les vacances de Noël viennent de commencer et Hermine n'espère qu'une chose : camper tranquillement avec sa patrouille sans trop croiser sa petite soeur et la clairière des louvettes, installées tout près de là. Mais c'est sans compter une tempête de neige imprévue qui les oblige à se réfugier au chalet. Léonie, la nouvelle chef de patrouille au caractère si étourdi, saura-t-elle gérer les louvettes en détresse et leur cheftaine blessée dans un chalet coupé du monde ? Saura-t-elle affronter ses doutes et ses peurs pour motiver les filles du Koala et amener tout ce petit monde à bon port ?

Par Claire Fauvel, Isabelle Stock
Chez Editions Emmanuel

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Auteur

Claire Fauvel, Isabelle Stock

Editeur

Editions Emmanuel

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Les filles du Koala NE 4

Claire Fauvel, Isabelle Stock

Paru le 11/06/2026

Editions Emmanuel

14,90 €

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Scannez le code barre 9782384333844
9782384333844
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