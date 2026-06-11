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#Roman francophone

Mockingbird

Lily Degaigne

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Hazel n'a jamais excellé dans l'art de rester en place. Fuir, elle sait faire : son passé, ses erreurs, et maintenant son ex, psychopathe, qu'elle a surpris en train de tuer un homme. Le problème ? Elle n'a plus aucun plan. Adler, lui, vit au millimètre près. Tout est classé, rangé, maîtrisé - y compris son coeur, verrouillé depuis longtemps. Ce qu'il veut, c'est que sa famille lui fiche la paix avec son célibat. Grâce à une amie en commun, ils se rencontrent et passent un marché : elle joue la petite amie parfaite jusqu'à Noël, il lui offre un toit. Quatre mois de cohabitation entre une tornade sans filtre et un maniaque du contrôle... Ce qui devait être une simple comédie devient dangereusement réel. Car Hazel a oublié qu'elle connaît déjà Adler. Lui se souvient de tout ; son visage et ce qu'elle lui a fait. Et il n'a jamais pardonné. Mais la haine, parfois, n'est qu'une autre façon d'aimer.

Par Lily Degaigne
Chez Black Ink Editions

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Auteur

Lily Degaigne

Editeur

Black Ink Editions

Genre

Romance sexy

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Mockingbird

Lily Degaigne

Paru le 11/06/2026

550 pages

Black Ink Editions

19,00 €

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