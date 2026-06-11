Le prince rouge

Le dieu endormi s'est réveillé et il m'a tout arraché. Mes espoirs, mon premier amour... et la paix. Car il nous déclare la guerre. Khaos est certainement mort, Vice se démène face à une rébellion animée par la haine, et moi... moi, il ne me reste plus rien. Mais je ne peux pas baisser les bras. Le peuple nous a surnommés les Amants de Cendre et je dois lui faire honneur. J'ai encore assez de force pour aimer... je dois en trouver pour me battre. Alors je me dresse aux côtés de mon prince rouge et de nos dragons, prête à défier un dieu. Pour eux. Pour leur survie. Car l'amour doit triompher. Toujours.