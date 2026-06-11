Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

Le prince rouge

Juliette Pierce

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le dieu endormi s'est réveillé et il m'a tout arraché. Mes espoirs, mon premier amour... et la paix. Car il nous déclare la guerre. Khaos est certainement mort, Vice se démène face à une rébellion animée par la haine, et moi... moi, il ne me reste plus rien. Mais je ne peux pas baisser les bras. Le peuple nous a surnommés les Amants de Cendre et je dois lui faire honneur. J'ai encore assez de force pour aimer... je dois en trouver pour me battre. Alors je me dresse aux côtés de mon prince rouge et de nos dragons, prête à défier un dieu. Pour eux. Pour leur survie. Car l'amour doit triompher. Toujours.

Par Juliette Pierce
Chez Black Ink Editions

|

Auteur

Juliette Pierce

Editeur

Black Ink Editions

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le prince rouge par Juliette Pierce

Commenter ce livre

 

Le prince rouge

Juliette Pierce

Paru le 11/06/2026

480 pages

Black Ink Editions

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782379938009
9782379938009
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.