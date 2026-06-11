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Puzzl'art - Les Portraits

Lambilly elisabeth De

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Un livre puzzle pour découvrir le portrait en art et apprendre à observer les visages en reconstituant 7 oeuvres célèbres. Les enfant s'initient à l'art du portrait en reconstituant des oeuvres emblématiques. Chaque puzzle invite à observer les traits, les couleurs et les expressions, tout en développant la concentration et la curiosité. Un livre-jeu idéal pour apprendre à regarder les visages autrement. Une activité ludique et éducative qui stimule l'observation, la patience et la curiosité artistique dès le plus jeune âge !

Par Lambilly elisabeth De
Chez Palette

|

Auteur

Lambilly elisabeth De

Editeur

Palette

Genre

Livres animés (3 ans et +)

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Puzzl'art - Les Portraits

Lambilly elisabeth De

Paru le 18/06/2026

14 pages

Palette

12,95 €

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Scannez le code barre 9782358324694
9782358324694
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