Puzzl'art - Les Portraits

Un livre puzzle pour découvrir le portrait en art et apprendre à observer les visages en reconstituant 7 oeuvres célèbres. Les enfant s'initient à l'art du portrait en reconstituant des oeuvres emblématiques. Chaque puzzle invite à observer les traits, les couleurs et les expressions, tout en développant la concentration et la curiosité. Un livre-jeu idéal pour apprendre à regarder les visages autrement. Une activité ludique et éducative qui stimule l'observation, la patience et la curiosité artistique dès le plus jeune âge !