Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir

Taiji Quan, voie du coeur et de l'esprit

Bruno Boucher

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le Taiji Quan n'est pas seulement une gymnastique chinoise aux mouvements fluides ! Cet art martial, dit interne, se veut aussi une philosophie de vie profonde, s'appuyant sur l'énergétique et la connaissance de son être : un vrai chemin d'accomplissement, une discipline de santé globale, aux vertus physiques et psychiques reconnues par la science ! L'auteur partage plus de quarante années de pratique et d'enseignement au contact direct de maîtres chinois de la tradition interne. Sans nullement céder à l'ésotérisme ni au discours théorique, il propose une approche vivante du taiji quan où le corps, l'énergie et l'esprit sont indissociables. Ce livre plus qu'une méthode, s'adresse aussi bien aux pratiquants débutants ou avancés, qu'aux lecteurs curieux. Il transmet une expérience. Le Taiji Quan n'est pas seulement une gymnastique chinoise aux mouvements fluides ! Cet art martial, dit interne, se veut aussi une philosophie de vie profonde, s'appuyant sur l'énergétique et la connaissance de son être : un vrai chemin d'accomplissement, une discipline de santé globale, aux vertus physiques et psychiques reconnues par la science ! L'auteur partage plus de quarante années de pratique et d'enseignement au contact direct de maîtres chinois de la tradition interne. Sans nullement céder à l'ésotérisme ni au discours théorique, il propose une approche vivante du taiji quan où le corps, l'énergie et l'esprit sont indissociables. Ce livre plus qu'une méthode, s'adresse aussi bien aux pratiquants débutants ou avancés, qu'aux lecteurs curieux. Il transmet une expérience.

Par Bruno Boucher
Chez Le Relié

|

Auteur

Bruno Boucher

Editeur

Le Relié

Genre

Sciences des religions

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Taiji Quan, voie du coeur et de l'esprit par Bruno Boucher

Commenter ce livre

 

Taiji Quan, voie du coeur et de l'esprit

Bruno Boucher

Paru le 11/06/2026

200 pages

Le Relié

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782354903633
9782354903633
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.