Taiji Quan, voie du coeur et de l'esprit

Le Taiji Quan n'est pas seulement une gymnastique chinoise aux mouvements fluides ! Cet art martial, dit interne, se veut aussi une philosophie de vie profonde, s'appuyant sur l'énergétique et la connaissance de son être : un vrai chemin d'accomplissement, une discipline de santé globale, aux vertus physiques et psychiques reconnues par la science ! L'auteur partage plus de quarante années de pratique et d'enseignement au contact direct de maîtres chinois de la tradition interne. Sans nullement céder à l'ésotérisme ni au discours théorique, il propose une approche vivante du taiji quan où le corps, l'énergie et l'esprit sont indissociables. Ce livre plus qu'une méthode, s'adresse aussi bien aux pratiquants débutants ou avancés, qu'aux lecteurs curieux. Il transmet une expérience. Le Taiji Quan n'est pas seulement une gymnastique chinoise aux mouvements fluides ! Cet art martial, dit interne, se veut aussi une philosophie de vie profonde, s'appuyant sur l'énergétique et la connaissance de son être : un vrai chemin d'accomplissement, une discipline de santé globale, aux vertus physiques et psychiques reconnues par la science ! L'auteur partage plus de quarante années de pratique et d'enseignement au contact direct de maîtres chinois de la tradition interne. Sans nullement céder à l'ésotérisme ni au discours théorique, il propose une approche vivante du taiji quan où le corps, l'énergie et l'esprit sont indissociables. Ce livre plus qu'une méthode, s'adresse aussi bien aux pratiquants débutants ou avancés, qu'aux lecteurs curieux. Il transmet une expérience.