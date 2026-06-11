Musicalement Parlant

L'artiste Bernard Lubat revient sur son art de l'improvisation, sur ses relations entre poésie et musique. Il développe une réflexion exigeante sur la notion de spectacle, de société du spectacle qui tend à confondre trop souvent scène et efficacité, musique et industrie, jeux et victoires (de la musique). Célébrant un rapport singulier (et acharné) au rythme, Bernard Lubat y esquisse un manifeste pour une liberté poétique et musicale radicale. Mais un manifeste qui ne cherche surtout pas à faire école, à professer. Il est suivi de six contributions d'artistes et d'universitaires marqués par la démarche du musicien d'Uzeste : Monique Chemillier-Gendreau, Georges Didi-Huberman, Joëlle Léandre, Maguy Marin, Olivier Neveux, Serge Pey. Qu'il s'agisse d'un article, d'une lettre ou d'un souvenir prégnant d'un moment sur scène, chacun d'entre eux nous offre un regard singulier sur l'improvisation, et plus particulièrement sur l'enjeu du jazz quand il se mêle de mots et de politique. Enfin, le livre contient, glissées dans une enveloppe, huit reproductions des " cartes " manuscrites (écrites en blanc sur papier noir) qui servent d'accroches ou de prétextes à Bernard Lubat pour improviser sur scène.