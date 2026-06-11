A Kisangani, au coeur de la guerre, Seth n'a que huit ans lorsqu'il assiste à l'arrestation de son père, un homme violent qui terrorisait sa famille. Ce départ signe paradoxalement la fin de la peur et le début d'un autre combat : survivre. Lorsque sa mère meurt quelques années plus tard, Seth, à peine adolescent, devient le pilier d'une fratrie de huit enfants. Vingt-cinq ans après, devenu un homme droit et respecté, il croit enfin pouvoir tourner la page. Mais sa rencontre avec Feza réveille les blessures enfouies. Leur amour se heurte à une vérité insoutenable : le père de Seth fut le bourreau de la mère de Feza, et peut-être l'origine de son existence. Entre mémoire, héritage et quête de réparation, Le Péché de mon père interroge la transmission de la violence, la responsabilité des fils et la possibilité du pardon. Un roman puissant sur la résilience, où l'amour tente de renaître là où tout semblait condamné.