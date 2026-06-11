"Tu sais, ça faisait longtemps qu'ils savaient, les grands pontes, ce qui attendait la sidérurgie en Lorraine. Mais ils ont préféré laisser les gens dans l'ignorance. Les lendemains qui chantent... c'était la fable qu'on se racontait, pour se donner du courage, malgré toutes les désillusions". Enzo, professeur de philosophie installé au Québec, revient au Pays-Haut lorrain pour les obsèques de son oncle Joseph. Ce retour dans un bassin marqué par la disparition de la sidérurgie sera pour lui l'opportunité de renouer avec une histoire familiale ballottée par les tempêtes du XXe siècle. Porté par une mosaïque de récits familiaux qui font écho à l'Histoire collective, Les Gens du Pays-Haut interroge la manière dont nos origines sociales et culturelles façonnent notre pensée et notre imaginaire. A la fois saga familiale et portrait d'une époque et d'un territoire, ce roman nous invite à méditer sur la transmission et les désillusions d'un monde ouvrier en perte de repères.