Luxe circulaire, les solutions made in France

Et si le luxe de demain était circulaire ? Et si le luxe de demain était circulaire ? A l'heure où notre monde traverse des mutations économiques, environnementales et sociétales sans précédent, une nouvelle vision du luxe s'impose : plus responsable, plus inventive, plus proche des savoir-faire. Ce livre déchiffre comment l'économie circulaire transforme en profondeur l'industrie du luxe, en révélant les pionniers, les entrepreneurs et les dirigeants qui réinventent les codes d'une filière en quête de sens. Ancré dans la valorisation du made in France, cet ouvrage met en lumière des initiatives inspirantes, des parcours audacieux et des témoignages exclusifs qui illustrent une conviction forte : la circularité est une formidable opportunité d'innovation, de synergies et de création de valeur. Entre analyses, retours d'expérience et interviews de leaders engagés, ce livre offre une vision positive et ambitieuse de l'avenir du luxe. Le luxe redéfinit les règles. Marta Marcheva est directrice de l'Institut Sup de Luxe. Fondé à Paris à l'initiative de la Maison Cartier en 1990 par Alain Dominique Perrin et Michel Guten, l'Institut Sup de Luxe est la première institution de l'enseignement supérieur au monde qui forme les talents et les managers du luxe. Valérie Accary, Marie Berthelon, Anaïs Bordier, Elodie Bounoua, Chloé Chicha, Barbara Coignet, Sandrine Couroyer, Alice Darmon, Céline Dassonville, Marie-Claire Daveu, Aymeric Déchin, Maxime Delavallée, Ludovic du Plessis, Anne-Sophie Dutat, Yara El-Haddad, Bénédicte Epinay, Aurelia Figueroa, Delphine Gilet, Clara Hardy, Françoise Hernaez, Eric Legent, Fabienne Lupo, Raphaël Masvigner, Elisa Niemtzow, Audrey Peguret, Guillaume Perret du Cray, Véronique Riotton, Charlotte Tranchant et Camille Vever.