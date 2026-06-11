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Central Station

Lavie Tidhar

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Et si le cyberpunk devenait humaniste ? Rendez-vous au carrefour des exils où les destins se croisent... Rendez-vous à la Central Station ! Boris Chong vit sur Mars depuis de nombreuses années. A son retour sur Terre, il atterrit à Central Station, un hub interplanétaire où l'humanité s'est réfugiée pour échapper aux ravages de la pauvreté et de la guerre : un véritable carrefour où se croisent des humains, des augmentés, des robots, des IA, des créatures génétiquement modifiées et même des entités extra-terrestres. Depuis son départ, bien des choses ont changé et c'est l'histoire de plusieurs vies qu'il va découvrir, entre une ancienne amante, un enfant aux dons étranges, un père malade, un cousin amoureux, un cyborg mendiant ou encore une data-vampire dont la présence est interdite sur Terre. De carrefour des planètes, Central Station devient alors le carrefour d'une humanité faite de débrouillardises, de sensibilités et d'amours, où chaque vie à son importance et chaque destin son parcours unique. Lavie Tidhar nous off re une vision d'un futur et d'une humanité qui portent en eux la mosaïque d'un avenir fascinant, d'un monde en mutation constante où l'espoir est toujours présent.

Par Lavie Tidhar
Chez Pocket

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Auteur

Lavie Tidhar

Editeur

Pocket

Genre

Science-fiction

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Central Station

Lavie Tidhar trad. Julien Bétan

Paru le 11/06/2026

288 pages

Pocket

8,90 €

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