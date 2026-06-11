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#Roman jeunesse

Le labyrinthe oublié

J.J. Arcanjo, Lucie Dessertine, J. J. Arcanjo

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Quand un pickpocket surdoué intègre une école de voleurs, tout peut arriver... C'est la deuxième année de Gabriel à l'école de Crookhaven. Et elle s'annonce chargée, avec le défi lancé par les directeurs : le Grand Cambriolage de la bibliothèque des professeurs supposée imprenable. Pourtant, tout cela devient secondaire quand Gabriel et ses amis apprennent l'existence du labyrinthe de Maravel. Caché sous le lac, ce lieu oublié de tous est truffé de pièges et d'obstacles plus périlleux les uns que les autres, à première vue impossibles à franchir. Mais l'impossible n'a jamais arrêté l'équipe de Gabriel. Encore moins quand se cache au coeur du dédale un secret qu'ils veulent tous désespérément découvrir...

Par J.J. Arcanjo, Lucie Dessertine, J. J. Arcanjo
Chez Pocket

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Auteur

J.J. Arcanjo, Lucie Dessertine, J. J. Arcanjo

Editeur

Pocket

Genre

Pocket jeunesse

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Le labyrinthe oublié

J.J. Arcanjo, Lucie Dessertine, J. J. Arcanjo trad. Anaïs Papillon

Paru le 11/06/2026

384 pages

Pocket

8,30 €

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