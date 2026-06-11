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Les parfumeurs et la cour de France

Alice Camus Mignen

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Naissance du luxe à la française. De 1650 à 1789, la parfumerie française vit une époque décisive. Alors qu'elle était jusque-là intrinsèquement mêlée à l'apothicairerie, à la distillerie et à la ganterie, elle devient peu à peu un artisanat indépendant. La figure même du parfumeur émerge à partir du milieu du XVIIe siècle. Ce temps fondateur voit la parfumerie française s'émanciper de ses racines italiennes et devenir un modèle sur la scène européenne. Au cours de cette période, ce sont les gantiers qui s'approprient le savoir-faire de la parfumerie pour en faire un monopole lucratif. Les matières premières venues du monde entier répondent à la créativité de ces artisans. La fleur d'oranger, le jasmin, le musc, le benjoin ou encore l'ambre gris arrivent jusqu'à ces parfumeurs, parisiens pour la plupart, en transitant sur les nombreuses routes commerciales exploitées par les "compagnies des Indes". Grâce à un sens aigu du commerce, ces artisans touchent une riche clientèle, composée de ducs et de princes, et parviennent jusqu'à la cour de Versailles et aux souverains. Les marchands qui fournissent Louis XIV ou Marie-Antoinette sont ainsi assurés d'avoir leurs carnets de commande bien remplis ; sentir bon permet de se faire remarquer et de se distinguer. Cet essai historique nous fait découvrir de véritables dynasties marchandes dont la réputation n'est plus à faire. Entre l'achat des matières premières, la fabrication des produits, la gestion du personnel, la stratégie commerciale à mener et les relations avec la clientèle, le quotidien de ces parfumeurs est riche. Certains, comme les Huet et les Dulac, parviennent à se constituer un solide patrimoine et à s'élever socialement. A travers l'étude de ces individus, c'est tout un univers qui se dévoile : celui de la bourgeoisie marchande parisienne, du luxe... et de l'argent qui a de l'odeur.

Par Alice Camus Mignen
Chez Librairie Académique Perrin

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Auteur

Alice Camus Mignen

Editeur

Librairie Académique Perrin

Genre

Ouvrages généraux et thématiqu

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Les parfumeurs et la cour de France

Alice Camus Mignen

Paru le 11/06/2026

352 pages

Librairie Académique Perrin

24,00 €

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