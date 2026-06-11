Et si la solution était de TOUT BRÛLER ? Deux époques, deux femmes puissantes, deux " sorcières " pour qui la rédemption et la vengeance passeront par les flammes. Espagne, 2014. Une femme abandonnée par son compagnon, en proie à un chagrin si profond que le monde ne lui semble plus désormais qu'être voué à l'apocalypse, fuit l'étouffante et gentrifiée Barcelone pour Madrid. Alors qu'elle se consume peu à peu dans les flammes de la vengeance, elle découvre, une nuit, les " Chroniques du Cautère ", un récit d'une certaine Déborah Moody datant de 1642. XVIIe siècle, Nouveau Monde. Bien avant d'être la première femme à fonder une colonie en Amérique du Nord, Déborah a été mariée. Puis reniée, quand son enfant est mort-né. Une fois veuve, elle part vivre à Salem où elle fonde une communauté de femmes solidaires et entreprenantes. Mais des femmes unies sont dangereuses : la chasse aux sorcières commence. Quatre siècles séparent ces deux femmes, pourtant leurs destins ne sont pas si différents. Toutes deux rêvent d'être aimées et respectées. Mais elles ne se laisseront pas faire : elles cautériseront leurs plaies en brûlant leurs blessures et ceux qui les leur ont infligées. --------------------------------------------------- " Lijtmaer construit un univers en 200 pages. Comme le procédé médical qui donne son titre au livre, la cautérisation, elle brûle et guérit en même temps. Et il y a quelque chose de sombre dans le livre qui pousse même parfois au rire. " El País