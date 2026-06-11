La vie profonde

Comment affronter les crises sans s'effondrer, mais en y puisant une force nouvelle ? Fort de son expérience de thérapeute et de son engagement dans l'accompagnement humain et spirituel, Jean-Guilhem Xerri propose bien plus qu'un livre : un guide de résistance intérieure. A l'heure où la santé mentale vacille, il montre comment, en transposant à l'âme les principes de l'entraînement physique, retrouver souffle, endurance et souplesse face aux épreuves. Exercices concrets, sagesse pratique, approche accessible : une véritable gymnastique spirituelle pour ne plus être désarmé face au pire. Un manuel de santé intégrale pour réapprendre, enfin, à respirer la vie vraie. Biologiste médical, psychanalyste et coach, Jean-Guilhem Xerri a intégré dans sa pratique la méditation. Ancien interne des hôpitaux de Paris et diplômé de l'institut Pasteur, il est l'auteur de nombreux ouvrages au Cerf, dont Prenez soin de votre âme et (Re)vivez de l'intérieur.