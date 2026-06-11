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La Bible, les animaux et les hommes

Gilbert Werndorfer

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Et si la Bible disait tout autre chose de notre rapport aux animaux ? A rebours des caricatures qui font des religions les ennemies de la nature, Gilbert Werndorfer propose une plongée passionnante dans les textes fondateurs du judaïsme, du christianisme et de l'islam pour redécouvrir une vérité oubliée : l'homme n'est pas propriétaire du vivant, mais gardien de la Création. De la Genèse aux commentaires talmudiques, des figures d'Adam et de Noé aux grands penseurs contemporains, il explore la place de l'animal dans les traditions monothéistes. Et montre comment les Ecritures invitent à une relation fondée sur la responsabilité, la compassion et le respect. Nourri d'une réflexion spirituelle accessible à tous, mêlant récits personnels, philosophie, exégèse biblique et traditions religieuses, cet ouvrage, enrichi d'un bestiaire illustré, ouvre un chemin de réconciliation entre l'homme, l'animal et la nature. Une invitation forte à repenser notre place dans la Création et à renouer, enfin, avec le vivant. Illustrations de Daroux Ancien libraire et éditeur, Gilbert Werndorfer est l'auteur de nombreux ouvrages consacrés au judaïsme, dont notamment Le petit guide du judaïsme et Le Talmud par thèmes, tous deux parus aux Editions du Cerf.

Par Gilbert Werndorfer
Chez Cerf

|

Auteur

Gilbert Werndorfer

Editeur

Cerf

Genre

Bibles

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La Bible, les animaux et les hommes

Gilbert Werndorfer

Paru le 11/06/2026

207 pages

Cerf

20,00 €

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