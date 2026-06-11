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Initiation à saint Augustin, maître spirituel

Marcel Neusch

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Figure majeure du christianisme, saint Augustin traverse les siècles sans rien perdre de son actualité. Arraché à sa vie monastique par l'appel pressant du peuple d'Hippone, devenu prêtre puis évêque, il n'a cessé de chercher, de comprendre et d'aimer Dieu au coeur des tensions de son temps. Seize siècles plus tard, sa voix demeure vive, interpellant tous ceux qui s'interrogent sur la foi, la vérité et le sens de l'existence. Dans cette Initiation à saint Augustin, l'immense théologien Marcel Neusch propose de suivre, pas à pas, l'itinéraire de cet homme en marche. Et montre comment chaque étape de sa vie, ses combats comme ses conversions, a façonné une expérience spirituelle d'une richesse incomparable. Un guide clair, vivant et accessible pour entrer à l'école d'Augustin et laisser grandir une foi capable d'affronter les défis d'aujourd'hui. Prêtre assomptionniste, théologien et écrivain, Marcel Neusch (1935-2015) fut l'un des plus grands spécialistes de saint Augustin. Enseignant à l'ICP et auteur de nombreux ouvrages, il collabora également au journal La Croix.

Par Marcel Neusch
Chez Cerf

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Auteur

Marcel Neusch

Editeur

Cerf

Genre

Pères de l'Eglise

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Initiation à saint Augustin, maître spirituel

Marcel Neusch

Paru le 11/06/2026

288 pages

Cerf

14,90 €

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