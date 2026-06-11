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Les peuples de la préhistoire

Rémi Saillard, Dominique Joly

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Curieux petit, curieux pour la vie ! Kididoc répond à toutes les questions des enfants et les plonge au coeur de la préhistoire. A quoi ressemblaient les hommes préhistoriques ? Comment allumaientils un feu ? Quelles étaient leurs journées ? Ce Kididoc invite les enfants à remonter le temps pour découvrir la vie des premiers humains. En soulevant les volets, ils observent les outils utilisés pour chasser, cuisiner, tailler la pierre ou s'abriter. En actionnant les tirettes, ils allument un feu, projettent une lance sur le gibier et comprennent comment nos ancêtres vivaient en lien étroit avec la nature. Chaque scène animée rend la découverte vivante et concrète, avec des explications simples, rigoureuses et parfaitement adaptées aux enfants dès 5 ans . Un documentaire captivant et interactif pour explorer la préhistoire, éveiller la curiosité... et devenir un véritable petit archéologue en herbe.

Par Rémi Saillard, Dominique Joly
Chez Nathan

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Auteur

Rémi Saillard, Dominique Joly

Editeur

Nathan

Genre

Kididoc

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Les peuples de la préhistoire

Rémi Saillard, Dominique Joly

Paru le 11/06/2026

32 pages

Nathan

13,95 €

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Scannez le code barre 9782095061791
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