Les peuples de la préhistoire

Curieux petit, curieux pour la vie ! Kididoc répond à toutes les questions des enfants et les plonge au coeur de la préhistoire. A quoi ressemblaient les hommes préhistoriques ? Comment allumaientils un feu ? Quelles étaient leurs journées ? Ce Kididoc invite les enfants à remonter le temps pour découvrir la vie des premiers humains. En soulevant les volets, ils observent les outils utilisés pour chasser, cuisiner, tailler la pierre ou s'abriter. En actionnant les tirettes, ils allument un feu, projettent une lance sur le gibier et comprennent comment nos ancêtres vivaient en lien étroit avec la nature. Chaque scène animée rend la découverte vivante et concrète, avec des explications simples, rigoureuses et parfaitement adaptées aux enfants dès 5 ans . Un documentaire captivant et interactif pour explorer la préhistoire, éveiller la curiosité... et devenir un véritable petit archéologue en herbe.