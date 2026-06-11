Sunny & ses amis

C'est la grande fête de Cocoplage et Sunny compte bien retrouver tous ses amis... même si chacun semble déjà très occupé ! Une aventure tendre et joyeuse pour célébrer l'amitié. Sunny arrive tout excité à la fête de Cocoplage : Paloma distribue les tickets, Gigi sert des glaces, Billy chante sur scène et Rico prépare ses délicieuses pizzas. Tout le monde s'affaire, et Sunny se retrouve un peu seul au milieu de l'agitation. Mais sur une plage pleine de couleurs, d'idées et d'énergie, il ne tarde pas à trouver comment s'amuser... et surtout à célébrer avec tous ceux qu'il aime ! Cet album tout carton , avec jaspage et coins arrondis, offre une histoire drôle et pleine de fantaisie, parfaite pour parler d'amitié , de patience et de créativité . Une fête où chaque page rayonne, et où l'on ressort le coeur léger.