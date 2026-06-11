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#Roman francophone

La vie d'un simple

Emile Guillaumin

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"Je comptais souvent le nombre des sillons labourés au cours de l'attelée, supputant, par comparaison au travail des jours précédents, quand viendrait l'heure de partir. En arrivant à la bouchure dans laquelle s'ouvrait la barrière ou "claie" du champ, j'épiais à la dérobée la physionomie de l'aîné - presque toujours impénétrable, - et je devais retourner les boeufs, faire un long tour encore, au bout duquel m'attendait une nouvelle déception plus profonde de toute la croissance de mon espoir. D'ailleurs, le plus souvent, mon parrain attendait pour partir qu'on appelât de la maison : car il n'avait pas de montre et, par les temps sans soleil, rien ne pouvait le régler que la besogne accomplie ou le degré de faim qu'accusait son estomac. A cause de l'éloignement des villages, nous entendions même rarement la sonnerie de l'angélus de midi qui, arrivant juste au milieu de la tâche quotidienne, aurait pu nous donner une indication". Cette édition réunit les quinze premiers chapitres de La vie d'un simple, roman de la vie rurale, d'une vie rurale au XIX ? siècle, par Emile Guillaumin, écrivain, paysan, figure essentielle de la "littérature prolétarienne".

Par Emile Guillaumin
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Emile Guillaumin

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Contes et nouvelles

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La vie d'un simple

Emile Guillaumin

Paru le 11/06/2026

144 pages

Editions Gallimard

3,00 €

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Scannez le code barre 9782073147288
9782073147288
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