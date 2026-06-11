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#Roman étranger

La onzième heure

Salman Rushdie

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Avec La onzième heure, le majestueux écrivain Salman Rushdie signe son grand retour à la fiction depuis l'attaque au couteau dont il a été victime en 2022. Ce superbe recueil de nouvelles radieuses et poétiques nous fait voyager dans des royaumes enchanteurs dont l'auteur a le secret. De Bombay au campus d'Oxford, de mythes anciens aux décors d'aujourd'hui, ce conteur-né renoue avec les univers et les thèmes qui ont fait la richesse de son oeuvre : cadres luxuriants, histoires de fantômes, curiosités du destin, liens d'amitié invincibles, prodiges artistiques... Autant de manières romanesques et singulières d'interroger le sens de la vie.

Par Salman Rushdie
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Salman Rushdie

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature anglo-saxonne

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La onzième heure

Salman Rushdie trad. Gérard Meudal

Paru le 11/06/2026

320 pages

Editions Gallimard

23,00 €

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Scannez le code barre 9782073125347
9782073125347
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