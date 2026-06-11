Avec La onzième heure, le majestueux écrivain Salman Rushdie signe son grand retour à la fiction depuis l'attaque au couteau dont il a été victime en 2022. Ce superbe recueil de nouvelles radieuses et poétiques nous fait voyager dans des royaumes enchanteurs dont l'auteur a le secret. De Bombay au campus d'Oxford, de mythes anciens aux décors d'aujourd'hui, ce conteur-né renoue avec les univers et les thèmes qui ont fait la richesse de son oeuvre : cadres luxuriants, histoires de fantômes, curiosités du destin, liens d'amitié invincibles, prodiges artistiques... Autant de manières romanesques et singulières d'interroger le sens de la vie.