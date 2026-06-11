La Question ouvrière et le christianisme

"Lorsque je fus sacré évêque, avant même de me conférer cette dignité, l'Eglise m'a demandé : "Promets-tu, au nom de ton Dieu, d'être doux et miséricordieux pour les pauvres, les étrangers et tous les malheureux" , et j'ai répondu : "Je le promets". Jésus-Christ a dit : "Je vous envoie comme mon Père m'a envoyé". D'après ces paroles, l'évêque est son représentant. Aussi l'Eglise demande-t-elle au prêtre, avant de lui conférer la dignité d'évêque, s'il veut imiter son divin Maître dans son amour pour les classes nécessiteuses. Comment pourrais-je, après une promesse aussi solennelle, rester indifférent dans un débat qui a pour objet les besoins les plus intimes d'une partie aussi nombreuse de l'humanité ? " (Introduction de Mgr von Ketteler)