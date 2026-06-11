Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Manga

Oversleeping Takahashi Tome 1

Koki Aguro

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Takahashi est toujours en retard au lycée. Son excuse : sauver le monde ! Accaparé par sa chasse aux démons, Takahashi arrive toujours en retard à l'école. D'innombrables ennemis plus redoutables les uns que les autres se dressent sur sa route ! Un fantôme de l'époque Heian, qui hante le tunnel sans nom. Le Roi Poison, qui sommeille dans les terres interdites. Hajime, le mystérieux garçon accompagné de son corbeau blanc. Et puis, comment sa relation avec la jolie Megumi va-t-elle évoluer ? Ainsi commence le combat de notre élu contre les forces des ténèbres !

Par Koki Aguro
Chez Kurokawa

|

Auteur

Koki Aguro

Editeur

Kurokawa

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Oversleeping Takahashi Tome 1 par Koki Aguro

Commenter ce livre

 

Oversleeping Takahashi Tome 1

Koki Aguro trad. Adrien Bécam

Paru le 11/06/2026

192 pages

Kurokawa

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042022129
9791042022129
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.