Oversleeping Takahashi Tome 1

Takahashi est toujours en retard au lycée. Son excuse : sauver le monde ! Accaparé par sa chasse aux démons, Takahashi arrive toujours en retard à l'école. D'innombrables ennemis plus redoutables les uns que les autres se dressent sur sa route ! Un fantôme de l'époque Heian, qui hante le tunnel sans nom. Le Roi Poison, qui sommeille dans les terres interdites. Hajime, le mystérieux garçon accompagné de son corbeau blanc. Et puis, comment sa relation avec la jolie Megumi va-t-elle évoluer ? Ainsi commence le combat de notre élu contre les forces des ténèbres !