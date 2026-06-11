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Ippo, saison 6 : The Fighting ! Tome 34

George Morikawa

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Vous l'attendiez tous ! Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, le champion poids plume du Japon remonte sur le ring pour une sixième saison ! IPPO MAAKUNOUCHIIII ! L'arrogance finit toujours par se payer... et le jour du jugement est arrivé ! Rosario défend son titre mondial WBC poids légers. A la sixième reprise, il n'est plus sûr que de deux choses : la boxe est l'unique endroit juste de notre monde, et seuls les poings ne trahissent jamais. Pendant ce combat infernal, Mashiba prend le temps d'exprimer sa gratitude envers les siens et envers ses soutiens. Sera-t-il finalement gracié ou condamné à mort ?

Par George Morikawa
Chez Kurokawa

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Auteur

George Morikawa

Editeur

Kurokawa

Genre

Shonen/garçon

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Ippo, saison 6 : The Fighting ! Tome 34

George Morikawa trad. Aude Boyer

Paru le 11/06/2026

192 pages

Kurokawa

7,30 €

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Scannez le code barre 9791042021481
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