Ippo, saison 6 : The Fighting ! Tome 34

Vous l'attendiez tous ! Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, le champion poids plume du Japon remonte sur le ring pour une sixième saison ! IPPO MAAKUNOUCHIIII ! L'arrogance finit toujours par se payer... et le jour du jugement est arrivé ! Rosario défend son titre mondial WBC poids légers. A la sixième reprise, il n'est plus sûr que de deux choses : la boxe est l'unique endroit juste de notre monde, et seuls les poings ne trahissent jamais. Pendant ce combat infernal, Mashiba prend le temps d'exprimer sa gratitude envers les siens et envers ses soutiens. Sera-t-il finalement gracié ou condamné à mort ?