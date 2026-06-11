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#Manga

008 Apprenti espion Tome 22

Shun Matsuena

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L'auteur de Ken-Ichi, le disciple ultime nous régale avec une comédie scolaire dynamique et renversante dans un lycée pour agents secrets. Accepté dans une école d'agents secrets à laquelle il n'a jamais postulé, Eight Akashi fifinit par y poursuivre des études. Notre héros progresse bataille après bataille, et bientôt, il affffronte des ennemis surpuissants ! La guerre des espions entre Nakano et Dogra Magra est déclenchée ! Angst la Colère, un des quatre puissants Quadro des Dogra, attaque la ville de Tokyo avec la complicité d'alliésau sein du gouvernement japonais. Seules les équipes d'Eight et de Lulus sont restées à Nakano... Comment parviendront-elles à arrêter l'attaque sans l'aide des professeurs ? Les six élèves se dirigent vers le vaisseau Dogra volant à 5 000 m au-dessus de Tokyo et y retrouvent Asuya [Sans Nom]. Une lutte éclate !

Par Shun Matsuena
Chez Kurokawa

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Auteur

Shun Matsuena

Editeur

Kurokawa

Genre

Ecchi/érotique

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008 Apprenti espion Tome 22

Shun Matsuena trad. Yuki Kakiichi, Joffrey Seguin

Paru le 11/06/2026

208 pages

Kurokawa

7,30 €

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