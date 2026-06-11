Lors d'une rupture, les procédures judiciaires peuvent s'avérer longues et éprouvantes, tandis que les solutions amiables classiques ne répondent pas toujours aux besoins réels des personnes concernées. Pourtant, il est possible de se séparer autrement, en restant acteur de ses décisions et en préservant l'essentiel. Fortes de leur expérience en droit de la famille, les autrices présentent une méthode amiable innovante : le processus collaboratif. Fondé sur un engagement volontaire et confidentiel des personnes et de leurs avocats, il permet de construire des solutions adaptées à chaque situation, dans le respect des besoins et des intérêts de chacun. A travers une approche claire, concrète et illustrée, cet ouvrage accompagne pas à pas celles et ceux qui traversent une séparation, afin de construire des accords équilibrés et durables, dans un esprit de responsabilité, de coopération et d'apaisement.