La rentrée de petit chien

Plus de 200 gommettes formes à replacer dans un cahier de décors sur le thème de la rentrée ! C'est le grand jour de la rentrée pour Petit chien : sa toute première rentrée ! Grâce à plus de 200 gommettes géométriques repositionnable, l'enfant l'aide à préparer son sac, découvrir sa classe, rencontrer ses copains et vivre toutes les petites étapes d'une journée d'école. Un cahier tendre et rassurant pour accompagner les tout-petits dans ce moment-clé, tout en développant leur motricité fine et leur envie de participer !