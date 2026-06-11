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La rentrée de petit chien

Marta Sorte

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Plus de 200 gommettes formes à replacer dans un cahier de décors sur le thème de la rentrée ! C'est le grand jour de la rentrée pour Petit chien : sa toute première rentrée ! Grâce à plus de 200 gommettes géométriques repositionnable, l'enfant l'aide à préparer son sac, découvrir sa classe, rencontrer ses copains et vivre toutes les petites étapes d'une journée d'école. Un cahier tendre et rassurant pour accompagner les tout-petits dans ce moment-clé, tout en développant leur motricité fine et leur envie de participer !

Par Marta Sorte
Chez Editions Auzou

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Auteur

Marta Sorte

Editeur

Editions Auzou

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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La rentrée de petit chien

Marta Sorte

Paru le 11/06/2026

20 pages

Editions Auzou

5,95 €

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