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La prière des frères

Baudouin Ardillier

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Mode d'emploi concret, ce petit guide de la prière des frères offre avant tout une méthode pour apprendre à prier les uns pour les autres. Cette forme d'intercession rejoint les coeurs blessés, attire vers Dieu ceux qui ne l'ont pas encore rencontré et affermit ceux qui marchent avec lui depuis longtemps. Comment se préparer ? Comment vivre cette démarche ? Quelle prière formuler, et dans quelles conditions ? Que faut il éviter ? Quelle relecture proposer, et quel accompagnement offrir à ceux qui prient ? Il existe plusieurs manières de vivre la prière des frères, selon diverses traditions. Le père Baudouin Ardillier les présente ici et offre des conseils pratiques, fruits de quinze années d'expérience pastorale en France et de nombreuses formations données sur ce thème au fil de sa mission.

Par Baudouin Ardillier
Chez Editions des Béatitudes

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Auteur

Baudouin Ardillier

Editeur

Editions des Béatitudes

Genre

Guides

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La prière des frères

Baudouin Ardillier

Paru le 11/06/2026

112 pages

Editions des Béatitudes

8,50 €

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