La Géopolitique en 100 questions

Qu'est-ce qu'une guerre hybride ? La dissuasion nucléaire fonctionne-t-elle encore ? Quelles sont les forces et les faiblesses des BRICS ? Est-ce la fin du monde américain ? Comment réformer l'ONU ? Guerre de haute intensité en Ukraine, conflits au Moyen-Orient, guerre commerciale américaine... La géopolitique nous oblige à regarder le monde dans la réalité crue de ses rapports de force. Ce livre explore toutes les facettes de la puissance, les raisons du retour de la guerre en Europe, d'un Moyen-Orient qui s'embrase, le nouveau grand jeu qui s'ouvre avec l'Asie, les défis posés par l'intelligence artificielle et le réchauffement climatique, l'ambition de la Chine et l'affirmation d'un "Sud global" . Ces 100 clés, illustrées par des cartes, des infographies, de nombreuses citations et des exemples concrets, sont incontournables pour comprendre le monde de demain. Edition actualisée.