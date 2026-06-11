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La Géopolitique en 100 questions

Marc Semo

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Qu'est-ce qu'une guerre hybride ? La dissuasion nucléaire fonctionne-t-elle encore ? Quelles sont les forces et les faiblesses des BRICS ? Est-ce la fin du monde américain ? Comment réformer l'ONU ? Guerre de haute intensité en Ukraine, conflits au Moyen-Orient, guerre commerciale américaine... La géopolitique nous oblige à regarder le monde dans la réalité crue de ses rapports de force. Ce livre explore toutes les facettes de la puissance, les raisons du retour de la guerre en Europe, d'un Moyen-Orient qui s'embrase, le nouveau grand jeu qui s'ouvre avec l'Asie, les défis posés par l'intelligence artificielle et le réchauffement climatique, l'ambition de la Chine et l'affirmation d'un "Sud global" . Ces 100 clés, illustrées par des cartes, des infographies, de nombreuses citations et des exemples concrets, sont incontournables pour comprendre le monde de demain. Edition actualisée.

Par Marc Semo
Chez Editions Tallandier

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Auteur

Marc Semo

Editeur

Editions Tallandier

Genre

Géopolitique

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La Géopolitique en 100 questions

Marc Semo

Paru le 11/06/2026

352 pages

Editions Tallandier

11,00 €

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Scannez le code barre 9791021068933
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