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Je libère, j'aligne et j'attire

Sabbyne

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Libère ce qui t'alourdit, aligne ce qui t'habite, et laisse entrer la lumière ! Dans ce guide profondément intuitif et accessible, Sabbyne t'invite à découvrir le pouvoir des énergies qui t'entourent... et à apprendre à être en harmonie avec elles. Fatigue inexpliquée, blocages, tensions dans ton foyer ou dans ta vie : et si tout cela trouvait aussi sa source dans l'énergie de ton environnement ? Grâce à 100 protocoles simples et concrets, tu apprendras à : - purifier ton espace ; - protéger ton énergie ; - libérer ce qui te freine ; - attirer l'abondance, la paix et l'harmonie. Du nettoyage énergétique de ton logement aux rituels avec les éléments naturels (sel, eau, plantes, fumée...), chaque pratique est pensée comme un accompagnement doux vers un mieux-être profond. Véritable compagnon de transformation, Je libère, j'aligne et j'attire t'aide à te reconnecter à toi-même, à ton intuition et à ton espace sacré, pour créer un quotidien apaisé et lumineux.

Par Sabbyne
Chez Editions Jouvence

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Auteur

Sabbyne

Editeur

Editions Jouvence

Genre

Esotérisme

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Je libère, j'aligne et j'attire

Sabbyne

Paru le 11/06/2026

272 pages

Editions Jouvence

19,95 €

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