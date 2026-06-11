Concours infirmier pour AS-AP et formation professionnelle continue

Les épreuves de sélection en IFSI réservées aux aides-soignant(e)s, auxiliaires de puériculture ainsi qu'aux personnes en reconversion professionnelle comprennent un entretien portant sur l'expérience professionnelle du candidat et une épreuve écrite comprenant une sous-épreuve de rédaction et/ou de réponses à des questions dans le domaine sanitaire et social et une sous-épreuve de calculs simples. L'examen bien qu'apparemment simplifié, est loin d'être une simple formalité. Seules 25% des places ouvertes dans l'IFSI sont offertes à cet examen d'admission : il faut obtenir la meilleure note possible. Conscients de l'importance du résultat au classement de l'épreuve de sélection, les deux auteurs, cadres de santé infirmiers, formateurs et jury au concours infirmier, proposent un programme complet pour reprendre les bases nécessaires et mettre en valeur votre expérience professionnelle acquise. Partie 1 Ce qu'il faut savoir pour se préparer : réglementation, concours, profession infirmière. Partie 2 Pré-test type concours blanc : intégrant une auto correction. Partie 3 L'épreuve écrite : rédiger en français (9 exercices d'entraînement avec corrigés), actualités sanitaires et sociales (10 fiches thématiques), la sous-épreuve de rédaction et/ou de réponses à des questions dans le domaine sanitaire et social (5 exercices d'entraînement avec corrigés), la sous épreuve de calculs simples (pré-test avec auto correction, 60 exercices d'entraînement avec leurs corrigés), concours blancs (10 épreuves complètes à réaliser dans les conditions du concours suivies de leurs corrigés). Partie 4 L'épreuve orale : préparation du dossier et de l'entretien.