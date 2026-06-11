Mon cahier pour une mémoire au top !

50 exercices ludiques pour faire travailler ses neurones et les préserver du vieillissement. Nombre de recherches montrent que faire travailler ses neurones les préserve du vieillissement. Comment ? En sollicitant votre mémoire tout en vous amusant, grâce aux 50 exercices ludiques proposés dans ce cahier. - Le but : améliorer la mémoire à long terme, renforcer les connexions neuronales et favoriser la concentration. - Différents types d'exercices conçus spécifiquement pour stimuler l'agilité mentale : jeux de mémorisation, dominos, trouver l'intrus, orientation spatiale, classement par ordre chronologique, formes géométriques, énigmes... - Les solutions sont incluses pour vérifier vos réponses. - Des jeux à faire et à refaire : chaque exercice peut être repris indéfiniment, pour progresser encore et toujours. - Des exercices pour tous : à faire seul ou en famille, en se lançant des défis, des enfants aux seniors.