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Mon cahier pour une mémoire au top !

Sophie Lacoste

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50 exercices ludiques pour faire travailler ses neurones et les préserver du vieillissement. Nombre de recherches montrent que faire travailler ses neurones les préserve du vieillissement. Comment ? En sollicitant votre mémoire tout en vous amusant, grâce aux 50 exercices ludiques proposés dans ce cahier. - Le but : améliorer la mémoire à long terme, renforcer les connexions neuronales et favoriser la concentration. - Différents types d'exercices conçus spécifiquement pour stimuler l'agilité mentale : jeux de mémorisation, dominos, trouver l'intrus, orientation spatiale, classement par ordre chronologique, formes géométriques, énigmes... - Les solutions sont incluses pour vérifier vos réponses. - Des jeux à faire et à refaire : chaque exercice peut être repris indéfiniment, pour progresser encore et toujours. - Des exercices pour tous : à faire seul ou en famille, en se lançant des défis, des enfants aux seniors.

Par Sophie Lacoste
Chez Editions Mosaïque-Santé

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Auteur

Sophie Lacoste

Editeur

Editions Mosaïque-Santé

Genre

Jeux

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Mon cahier pour une mémoire au top !

Sophie Lacoste

Paru le 11/06/2026

64 pages

Editions Mosaïque-Santé

10,00 €

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