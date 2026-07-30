Accidental Shield

Elle se réveille sans aucun souvenir, mariée à un homme dont elle ignore tout. Après un accident en mer qui la laisse amnésique, une seule chose semble certaine au réveil de Valerie : Flint Calum, un homme magnétique et farouchement protecteur, affirme qu'il est son mari. Et la façon dont il la regarde rend cela presque impossible à remettre en question. Mais à mesure que les souvenirs refont surface et que le désir s'installe, Valerie comprend que quelque chose ne colle pas dans leur histoire. Que se passe-t-il lorsqu'on tombe amoureuse de l'homme qui vous ment... pour vous sauver la vie ? Edition limitée avec jaspage disponible pour le premier tirage uniquement.. Après épuisement du stock, le livre sera édité dans sa version classique avec tranche blanche.