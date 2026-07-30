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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Accidental Shield

Nicole Snow, Snow Nicole

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Elle se réveille sans aucun souvenir, mariée à un homme dont elle ignore tout. Après un accident en mer qui la laisse amnésique, une seule chose semble certaine au réveil de Valerie : Flint Calum, un homme magnétique et farouchement protecteur, affirme qu'il est son mari. Et la façon dont il la regarde rend cela presque impossible à remettre en question. Mais à mesure que les souvenirs refont surface et que le désir s'installe, Valerie comprend que quelque chose ne colle pas dans leur histoire. Que se passe-t-il lorsqu'on tombe amoureuse de l'homme qui vous ment... pour vous sauver la vie ? Edition limitée avec jaspage disponible pour le premier tirage uniquement.. Après épuisement du stock, le livre sera édité dans sa version classique avec tranche blanche.

Par Nicole Snow, Snow Nicole
Chez Happily Ever After

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Auteur

Nicole Snow, Snow Nicole

Editeur

Happily Ever After

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Accidental Shield

Nicole Snow, Snow Nicole

Paru le 30/07/2026

380 pages

Happily Ever After

20,90 €

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Scannez le code barre 9782488791175
9782488791175
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