Accidental Shield

Elle se réveille sans aucun souvenir, mariée à un homme dont elle ignore tout. Après un accident en mer qui la laisse amnésique, une seule chose semble certaine au réveil de Valerie : Flint Calum, un homme magnétique et farouchement protecteur, affirme qu'il est son mari. Et la façon dont il la regarde rend cela presque impossible à remettre en question. Mais à mesure que les souvenirs refont surface et que le désir s'installe, Valerie comprend que quelque chose ne colle pas dans leur histoire. Que se passe-t-il lorsqu'on tombe amoureuse de l'homme qui vous ment... pour vous sauver la vie ? Edition limitée avec jaspage disponible pour le premier tirage uniquement.. Après épuisement du stock, le livre sera édité dans sa version classique avec tranche blanche.
Par
Nicole Snow, Snow Nicole Chez
Happily Ever After
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