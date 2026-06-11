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Mon jeu de 7 familles pour débuter en sciences - CM1-CM2

Maxime Paul

ActuaLitté
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Un jeu de 7 familles pédagogique pour accompagner les révisions du programme de sciences, à destination des élèves de CM1 et CM2. Ce jeu de 7 familles comprend 49 cartes illustrées abordant les thématiques du programme de sciences. Chaque famille est composée de 6 cartes et représente un type de sciences. De plus, 7 cartes "Bonus" permettent à l'enfant de répondre à des questions complémentaires. Aussi, le livret pédagogique propose des pistes pour élargir la réflexion de l'enfant dans son initiation à cette matière primordiale.

Par Maxime Paul
Chez Rue des Ecoles

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Auteur

Maxime Paul

Editeur

Rue des Ecoles

Genre

Multi-matières

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Mon jeu de 7 familles pour débuter en sciences - CM1-CM2

Maxime Paul

Paru le 11/06/2026

Rue des Ecoles

7,95 €

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Scannez le code barre 9782820819444
9782820819444
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