Coffret partie 1 en 4 tomes

Coffret édition limitée et numérotée à 3000 exemplaires Le monde de Chaewool s'écroule lorsque son patron et l'homme dont il est amoureux depuis toujours, Chaeheon, meurt de manière inattendue. Luttant pour surmonter ce choc, Chaewool s'efforce de garder son sang-froid tout en vaquant à ses occupations quotidiennes... jusqu'à ce qu'une silhouette familière apparaisse devant ses yeux embués de larmes. Chaeheon est de retour. Vivant. Mais quelque chose a changé : ses souvenirs sont fragmentés, son regard est différent, et son contact plus froid qu'auparavant. Quelle est cette force mystérieuse qui se cache sous l'apparence irréprochable de Chaeheon ? Et est-ce que c'est... un sifflement que j'entends... ?