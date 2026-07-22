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Coffret partie 1 en 4 tomes

10min

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Coffret édition limitée et numérotée à 3000 exemplaires Le monde de Chaewool s'écroule lorsque son patron et l'homme dont il est amoureux depuis toujours, Chaeheon, meurt de manière inattendue. Luttant pour surmonter ce choc, Chaewool s'efforce de garder son sang-froid tout en vaquant à ses occupations quotidiennes... jusqu'à ce qu'une silhouette familière apparaisse devant ses yeux embués de larmes. Chaeheon est de retour. Vivant. Mais quelque chose a changé : ses souvenirs sont fragmentés, son regard est différent, et son contact plus froid qu'auparavant. Quelle est cette force mystérieuse qui se cache sous l'apparence irréprochable de Chaeheon ? Et est-ce que c'est... un sifflement que j'entends... ?

Par 10min
Chez Boy's Love Editions

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Auteur

10min

Editeur

Boy's Love Editions

Genre

Manhwa

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Coffret partie 1 en 4 tomes

10min

Paru le 12/08/2026

952 pages

Boy's Love Editions

49,95 €

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Scannez le code barre 9782382766439
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