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La liturgie, ressource d'espérance

Michèle Clavier

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Cet essai est l'une des rares propositions de catéchèse mystagogique à destination des accompagnateurs de néophytes et de tous les baptisés. Il répond ainsi à la préoccupation de l'Eglise rejointe aujourd'hui par de très nombreux catéchumènes. Ces nouveaux venus à la foi ont encore besoin d'accompagnement et de formation. Ce livre est un outil pensé à partir de la liturgie : n'est-elle pas véritable ressource d'espérance ? Rites, signes, symboles ont tous leur raison d'être et nourrissent la vie des enfants de Dieu. C'est de sa longue expérience du catéchuménat que Michèle Clavier tire ici le meilleur : oui, les catéchumènes stimulent les communautés chrétiennes qui les accueillent.

Par Michèle Clavier
Chez Editions du Signe

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Auteur

Michèle Clavier

Editeur

Editions du Signe

Genre

Théologie

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La liturgie, ressource d'espérance

Michèle Clavier

Paru le 11/06/2026

128 pages

Editions du Signe

14,00 €

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Scannez le code barre 9782746849921
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