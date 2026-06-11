La liturgie, ressource d'espérance

Cet essai est l'une des rares propositions de catéchèse mystagogique à destination des accompagnateurs de néophytes et de tous les baptisés. Il répond ainsi à la préoccupation de l'Eglise rejointe aujourd'hui par de très nombreux catéchumènes. Ces nouveaux venus à la foi ont encore besoin d'accompagnement et de formation. Ce livre est un outil pensé à partir de la liturgie : n'est-elle pas véritable ressource d'espérance ? Rites, signes, symboles ont tous leur raison d'être et nourrissent la vie des enfants de Dieu. C'est de sa longue expérience du catéchuménat que Michèle Clavier tire ici le meilleur : oui, les catéchumènes stimulent les communautés chrétiennes qui les accueillent.