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Dubrovnik

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Palais des Recteurs, Vieux-Port, place de la Loge, monastère franciscain, tour des remparts, îlot de Lokrum, restaurants de poisson et terrasses ensoleillées, bars cachés et boutiques gourmandes, mais aussi la côte dalmate des Elaphites à Korcula : suivez le guide ! - Les incontournables, et aussi tous les musées, monuments, restos, boutiques et sorties localisés sur les cartes - Des auteurs locaux qui connaissent intimement Dubrovnik et vous en dévoilent les secrets - Des idées pour découvrir la ville autrement, des bons plans et des balades loin des foules. Un guide unique : des cartes grand format dépliables par quartier. Toutes nos adresses géolocalisées sur l'appli mapstr.

Par Guides Gallimard
Chez Gallimard Loisirs

|

Auteur

Guides Gallimard

Editeur

Gallimard Loisirs

Genre

Croatie

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Dubrovnik

Guides Gallimard

Paru le 11/06/2026

50 pages

Gallimard Loisirs

9,99 €

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Scannez le code barre 9782742469031
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