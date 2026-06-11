Palais des Recteurs, Vieux-Port, place de la Loge, monastère franciscain, tour des remparts, îlot de Lokrum, restaurants de poisson et terrasses ensoleillées, bars cachés et boutiques gourmandes, mais aussi la côte dalmate des Elaphites à Korcula : suivez le guide ! - Les incontournables, et aussi tous les musées, monuments, restos, boutiques et sorties localisés sur les cartes - Des auteurs locaux qui connaissent intimement Dubrovnik et vous en dévoilent les secrets - Des idées pour découvrir la ville autrement, des bons plans et des balades loin des foules. Un guide unique : des cartes grand format dépliables par quartier. Toutes nos adresses géolocalisées sur l'appli mapstr.