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Des syndicats dociles ?

Baptiste Giraud

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Aujourd'hui, le dialogue social est partout prôné, mais que recouvre cette expression pour des organisations syndicales qui peinent à la fois à recruter et à se faire entendre ? A partir d'enquêtes menées auprès de délégués syndicaux dans une dizaine d'entreprises, Baptiste Giraud répond à cette question en éclairant les métamorphoses de la représentation syndicale, les dilemmes qui la caractérisent, mais aussi la variété persistante de ses formes. En même temps qu'elles accompagnent les réformes néolibérales du marché du travail, les politiques de promotion et de décentralisation du dialogue social au niveau de l'entreprise se présentent aussi comme un dispositif de gouvernement des conduites syndicales (et patronales). Contre l'héritage d'un modèle de syndicalisme contestataire, elles affichent l'ambition de faire des syndicalistes des partenaires sociaux, disposés à accompagner les politiques patronales et à se conformer aux logiques d'un micro-corporatisme d'entreprise. Dans un contexte où les structures économiques et sociales du syndicalisme se sont profondément transformées, quelles sont les formes de résistance mais aussi les mécanismes de conformation à ces logiques d'enrôlement des représentants syndicaux dans le management des entreprises ? C'est à cette question que répond cet ouvrage passionnant, à partir de la mise en perspective d'une série d'enquêtes menées auprès de délégués syndicaux, dans deux PME industrielles et plusieurs entreprises de services.

Par Baptiste Giraud
Chez Presses Universitaires de Lyon

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Auteur

Baptiste Giraud

Editeur

Presses Universitaires de Lyon

Genre

sociologie des organisations

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Des syndicats dociles ?

Baptiste Giraud

Paru le 11/06/2026

240 pages

Presses Universitaires de Lyon

20,00 €

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