Maths CP Tandem

La boite d'autonomie Tandem CP : plus de 50 activités progressives et différenciées ! 50 activités différenciées avec tout le matériel prêt à l'emploi et un livret pédagogique. Pour organiser un coin Maths dédié au travail en autonomie des élèves. Pour faire le lien avec la famille. Un outil de gestion de l' hétérogénéité des classes : Lorsque les élèves ont terminé les exercices du fichier ou du cahier, ils réalisent des activités de la boite d'autonomie. La boite est utilisable avec toute méthode de mathématiques. Contenu de la boite : Numération 9 jeux de cartes nombres (de 0 à 100) pour travailler les compétences en numération. 40 cartes à pince "nombres entiers' pour développer la reconnaissance des quantités, le dénombrement et la décomposition des nombres. Cartes à pince complémentaires : - 30 cartes "Décompositions' - 10 cartes "Fleurs des nombres' 1 jeu de loto des nombres : 16 planches de loto et 101 cartes nombres (0 à 100) pour travailler la représentation des nombres. 1 plateau de jeu (utilisable avec les cartes de loto) Jeu "Le téléphérique des nombres" pour comparer et ranger les nombres. Calcul 1 bingo des nombres avec 8 planches 11 puzzles des tables d'addition 11 planches support 11 planches de pièces autocorrectives détachables Jeu "La course des Plus-Minus' 1 plateau de jeu 18 cartes de calcul Résolution de problèmes 86 cartes "Mes problèmes à pincer" classées par période (16 à 18 cartes) et par typologie de problème, avec 3 niveaux de difficulté. Grandeurs et mesures Jeu de la marchande : 20 cartes objets et 1 planche de pièces et billets en euros à détacher Espace et géométrie Défis géométriques : 32 modèles avec bûchettes de couleur 32 modèles géoplan 16 modèles de construction 1 activité de Pixel Art : 16 fiches modèles (4 niveaux de difficulté) 126 fiches d'activités téléchargeables : 40 coloriages magiques 20 sudokus 30 fiches d'exercices sur les nombres 20 fiches de géométrie ("chasse aux figures') Matériel de jeu inclus 4 pions 32 bûchettes de couleur 18 dés 6 cartes à points (pour compter lors des jeux) Matériel complémentaire nécessaire (non inclus) Géoplans Jetons Pinces ou trombones Briques de construction type Lego(r) Les niveaux de difficulté des activités sont différenciés par couleur, facilitant la progression et l'autonomie des élèves.