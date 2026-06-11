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Enseigner efficacement au quotidien

Marie Soulié, Aurélie Cuerda, Catherine Hupin

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De l'école au lycée, l'éducation repose avant tout sur la qualité du lien entre l'enseignant et ses élèves. A l'ère des outils numériques, il est essentiel pour l'enseignant de faire tout son possible pour préserver cette relation privilégiée. Comment développer la bienveillance et l'empathie des élèves ? Comment leur donner confiance en eux ? Quelles pistes pour mieux mémoriser ? Ce livre apporte des réponses concrètes et donne de nombreuses clés pour poser un cadre sécurisant, aménager l'espace et gérer le temps en classe, capter l'attention des élèves, améliorer le climat de classe et inclure tous les élèves. Pour chaque principe pédagogique, les autrices proposent : - des synthèses visuelles sous forme de sketchnotes qui mettent en lumière les idées à retenir et incarnent les concepts à travers des situations du quotidien de la classe, - un éclairage sur les travaux de grands pédagogues (de Freinet à Connac, de Vygotski à Meirieu), - des mises en oeuvre concrètes en classe, du premier au second degré. Un guide qui passionnera aussi bien les enseignants débutants que les plus expérimentés qui souhaitent renouveler leurs pratiques.

Par Marie Soulié, Aurélie Cuerda, Catherine Hupin
Chez ESF Editeur

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Auteur

Marie Soulié, Aurélie Cuerda, Catherine Hupin

Editeur

ESF Editeur

Genre

Pédagogie

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Enseigner efficacement au quotidien

Marie Soulié, Aurélie Cuerda, Catherine Hupin

Paru le 11/06/2026

186 pages

ESF Editeur

18,00 €

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