Coffret partie 2 en 9 volumes : tomes 11 à 19

Un jeune yakuza voit tomber un étrange objet ovale dans son appartement. En sort une petite fille totalement inexpressive appelée Hina, dotée de puissants pouvoirs psychiques qu'elle utilise pour forcer Nitta à l'héberger chez lui ! La cohabitation dangereuse d'un yakuza et d'une gamine aux pouvoirs psychiques ! La rencontre du "monstre de l'ère Heisei" et de "la plus forte des lycéennes" ! Nitta affronte une toute nouvelle menace : _ l'extraordinaire lycéenne et entrepreneuse Hitomi Mishima. Préparez-vous pour la guerre du business entre le "monstre de l'ère Heisei" et une adolescente talentueuse ! La guerre du business : yakuza contre lycéenne.