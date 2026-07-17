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#Manga

Coffret partie 2 en 9 volumes : tomes 11 à 19

Masao Ohtake

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Un jeune yakuza voit tomber un étrange objet ovale dans son appartement. En sort une petite fille totalement inexpressive appelée Hina, dotée de puissants pouvoirs psychiques qu'elle utilise pour forcer Nitta à l'héberger chez lui ! La cohabitation dangereuse d'un yakuza et d'une gamine aux pouvoirs psychiques ! La rencontre du "monstre de l'ère Heisei" et de "la plus forte des lycéennes" ! Nitta affronte une toute nouvelle menace : _ l'extraordinaire lycéenne et entrepreneuse Hitomi Mishima. Préparez-vous pour la guerre du business entre le "monstre de l'ère Heisei" et une adolescente talentueuse ! La guerre du business : yakuza contre lycéenne.

Par Masao Ohtake
Chez Meian Editions

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Auteur

Masao Ohtake

Editeur

Meian Editions

Genre

Seinen/Homme

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Coffret partie 2 en 9 volumes : tomes 11 à 19

Masao Ohtake

Paru le 17/07/2026

196 pages

Meian Editions

34,95 €

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9782386588013
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