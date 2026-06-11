S'initier à la linogravure

Découvrez l'art de la linogravure : de la gravure à l'impression. Lucie Daon (@eulde_prints) nous emmène dans son univers délicat et sa vision de la linogravure, elle invite à découvrir et maîtriser cette technique d'impression artistique fascinante. Le livre détaille minutieusement la technique : choix des supports, sélection du matériel, gestes de gravure, processus d'impression, sans oublier les conseils précieux pour développer son style personnel. Estampes, motifs, tampons, ex-libris... chaque étape est expliquée clairement, permettant aux débutants de s'initier sereinement tout en offrant des techniques avancées pour les plus expérimentés. Un livre indispensable pour tous les passionnés d'arts graphiques, les amateurs de techniques traditionnelles et ceux qui souhaitent créer des oeuvres uniques et authentiques.