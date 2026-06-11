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S'initier à la linogravure

Lucie Daon

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Découvrez l'art de la linogravure : de la gravure à l'impression. Lucie Daon (@eulde_prints) nous emmène dans son univers délicat et sa vision de la linogravure, elle invite à découvrir et maîtriser cette technique d'impression artistique fascinante. Le livre détaille minutieusement la technique : choix des supports, sélection du matériel, gestes de gravure, processus d'impression, sans oublier les conseils précieux pour développer son style personnel. Estampes, motifs, tampons, ex-libris... chaque étape est expliquée clairement, permettant aux débutants de s'initier sereinement tout en offrant des techniques avancées pour les plus expérimentés. Un livre indispensable pour tous les passionnés d'arts graphiques, les amateurs de techniques traditionnelles et ceux qui souhaitent créer des oeuvres uniques et authentiques.

Par Lucie Daon
Chez Charles Massin

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Auteur

Lucie Daon

Editeur

Charles Massin

Genre

Loisirs créatifs

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S'initier à la linogravure

Lucie Daon

Paru le 11/06/2026

128 pages

Charles Massin

17,90 €

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Scannez le code barre 9782707214881
9782707214881
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