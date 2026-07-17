Coffret en 10 volumes : tomes 1 à 10

Pourquoi j'ai l'impression... d'être devenu sa baby-sitter ? Un jeune yakuza voit tomber un étrange objet ovale dans son appartement. En sort une petite fille totalement inexpressive appelée Hina, dotée de puissants pouvoirs psychiques qu'elle utilise pour forcer Nitta à l'héberger chez lui ! La cohabitation dangereuse d'un yakuza et d'une gamine aux pouvoirs psychiques ! Hina : une puissante psychokinésiste qui adore les oeufs de saumon Yoshifumi Nitta : un yakuza toujours embarqué dans les pires situations et collectionneur de vases. Hinamatsuri nous plonge dans le quotidien bousculé d'un yakuza en nous offrant de purs moments de folie, jusqu'à parvenir à confirmer sa réputation d'excellente comédie dans le paysage du manga au Japon. Quelques moments d'émotion ponctuent une série d'intrigues absurdes, où le stupide et le surnaturel s'invite dans la vie quotidienne d'une ribambelle de personnages captivants, faisant d'Hinamatsuri une comédie de vie urbaine déjantée !