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Photoshop et Illustrator 2025

Didier Mazier

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Ce coffret réunit deux ouvrages complémentaires consacrés aux logiciels majeurs de la suite Adobe : Photoshop et Illustrator. Ils vous accompagnent dans la maîtrise de ces outils incontournables de la retouche d'image à l'illustration vectorielle. Ensemble, ils offrent une approche complète pour concevoir et produire des visuels de qualité. Livre Photoshop 2025 - Pour PC/Mac Ce livre détaille l'ensemble des fonctionnalités de Photoshop, logiciel de référence pour la retouche et la création d'images. Il vous guide dans la prise en main de l'interface, la gestion des fichiers et des bibliothèques Creative Cloud, ainsi que l'utilisation avancée des calques, sélections, masques et modes de fusion. Vous apprendrez à réaliser des montages complexes, à corriger et améliorer vos images, à exploiter les filtres dynamiques et les outils de retouche, tout en tirant parti de l'intelligence artificielle générative et des filtres neuronaux pour gagner en efficacité et en créativité. Livre Illustrator 2025 - Pour PC/Mac Cet ouvrage explore en détail les fonctionnalités d'Illustrator pour la création graphique vectorielle. Après la découverte de l'interface et des outils fondamentaux, vous apprendrez à créer et modifier des formes, tracer avec précision, gérer le texte et les polices avancées, appliquer styles, effets et transformations. Le livre aborde également la vectorisation d'images, la création de motifs, l'exploitation de l'intelligence artificielle générative, ainsi que l'optimisation et l'export des visuels pour le web, le mobile et les supports de communication.

Par Didier Mazier
Chez Editions ENI

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Auteur

Didier Mazier

Editeur

Editions ENI

Genre

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Photoshop et Illustrator 2025

Didier Mazier

Paru le 15/07/2026

1142 pages

Editions ENI

56,00 €

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Scannez le code barre 9782409054853
9782409054853
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