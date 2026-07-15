Ces deux livres offrent au lecteur un maximum d'informations sur langage R pour le traitement et l'exploitation des données. 1281 pages par nos experts. Des éléments complémentaires sont en téléchargement sur le site www. editions-eni. fr. Un livre de la collection Epsilon Data Scientist et langage R - IA, Machine Learning et Statistiques, Forecast, Tenseur, Gradient, Pytorch, Keras, CNN, LLM, GPT, RAG... (4e édition) Extrait du résumé : Ce guide complet sur la Data Science vous plonge dans un univers passionnant : langage R, réseaux neuronaux, IA générative, outils incontournables du machine learning et du deep learning sont autant de sujets qui vous permettront de devenir promoteurs d'innovations dans votre organisation. Clair et progressif, ce guide accompagne aussi bien les professionnels souhaitant approfondir leurs compétences que les managers désireux de mieux comprendre les enjeux de la data science, sans tomber dans l'excès de formalisme. Cette quatrième édition, entièrement repensée, propose une exploration progressive des concepts clés... Un livre de la collection Ressources Informatiques Langage R et statistiques - Initiation à l'analyse de données Extrait du résumé : Que vous soyez débutant, novice ou junior dans la science des données, ce livre est là pour vous accompagner dans l'acquisition des connaissances indispensables pour la réalisation de statistiques et l'analyse de tous types de données avec le langage R...