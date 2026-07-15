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Langage R

Henri Laude, Eva Laude, Marie Vaugoyeau

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Par Henri Laude, Eva Laude, Marie Vaugoyeau
Chez Editions ENI

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Auteur

Henri Laude, Eva Laude, Marie Vaugoyeau

Editeur

Editions ENI

Genre

Langages informatiques

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Langage R

Henri Laude, Eva Laude, Marie Vaugoyeau

Paru le 15/07/2026

1281 pages

Editions ENI

83,90 €

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