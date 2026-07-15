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Java

Thierry Richard, Antoine Gauthier, Hervé Boisgontier

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Ces deux livres offrent au lecteur un maximum d'informations sur les bases fondamentales de l'algorithmique et de la programmation en Java. 1062 pages par nos experts. Des éléments complémentaires sont en téléchargement sur le site www. editions-eni. fr. Un livre de la collection Ressources Informatiques Java - Les fondamentaux du langage (avec exercices pratiques et corrigés) (2e édition) Extrait du résumé : Ce livre, qui couvre jusqu'à la version 21 de Java, s'adresse à tout informaticien souhaitant développer en Java. Que le lecteur soit débutant ou qu'il ait déjà une première expérience avec un autre langage, il trouvera dans cet ouvrage toutes les bases nécessaires pour se familiariser rapidement avec l'un des langages les plus utilisés au monde... Un livre de la collection Ressources Informatiques Algorithmique - Des bases à la programmation orientée objet en Java (avec exercices et corrigés) (2e édition) Extrait du résumé : Tous les langages de programmation ont leurs spécificités mais lorsqu'un développeur crée un nouveau programme, la première étape est toujours la même : réfléchir à l'enchaînement des différentes actions à réaliser par la machine. L'objectif de ce livre est de vous apprendre à comprendre et concevoir les algorithmes permettant le fonctionnement d'un programme...

Par Thierry Richard, Antoine Gauthier, Hervé Boisgontier
Chez Editions ENI

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Auteur

Thierry Richard, Antoine Gauthier, Hervé Boisgontier

Editeur

Editions ENI

Genre

Java

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Java

Thierry Richard, Antoine Gauthier, Hervé Boisgontier

Paru le 15/07/2026

1062 pages

Editions ENI

64,00 €

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Scannez le code barre 9782409054815
9782409054815
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