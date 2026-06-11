Le souvenir des nuages

En se retournant sur sa carrière de haut-fonctionnaire en charge de l'aménagement du territoire, au vu de l'état de la nature, dévastée par la technoscience, Jean-Baptiste ne peut que constater un échec douloureux. Comment est-il devenu ce naufragé, torturé par l'éco-anxiété, ce phénomène nouveau qui assaille les générations d'aujourd'hui, et nouvelle fêlure de l'humain ? Les marches du pouvoir ont été plus fortes que les enseignements de ses deux anges-gardiens : sa grand-mère, lumineuse femme de foi, et son mentor, vieux sage à l'immense culture. Il s'oblige à aborder la question de sa propre responsabilité et la poser en miroir devant celle de la société. Et si la terre mourait de notre cécité au divin ? se demande-t-il, convoquant Heidegger et son " Seul un dieu pourrait nous sauver ! "